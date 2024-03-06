ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

В Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, деятельность организации основывалась на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и была направлена на силовое свержение существующей власти. Исламисты распространяли среди крымчан террористическую идеологию и предлагали местным мусульманам вступить в свои ряды.

В домах исламистов прошли обыски. Силовики обнаружили пропагандистские материалы организации, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для их деятельности. Кроме того, у членов ячейки нашли крупные суммы денег в российской и иностранной валютах.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.