Образец точности и глубины мысли: 90 лет назад родился Михаил Жванецкий

Он умел шутить так, как никто другой, его фразы почти всегда становились народными, а его уникальная подача стала визитной карточкой - 90 лет назад родился народный артист РФ Михаил Жванецкий. Как мастер сатиры покорил сердца россиян и откуда брал вдохновение, рассказал корреспондент «Звезды».

Очень коротко, и обязательно с иронией - и к самому себе, и к окружающему миру. Михаил Жванецкий для огромного числа его поклонников стал именно таким образцом краткости, точности и глубины мысли, изложенной на бумаге. В отличие от большинства писателей, у которых мысль сначала рождается, а потом записывается, у Жванецкого все было с точностью наоборот.

А начиналось все для совсем молодого Михаила Жванецкого в его родной Одессе, где будущий писать родился и вырос, а затем, в ставшем для него не менее родным Ленинграде. Там он и шлифовался как автор сатирических текстов, работая с настоящими звездами тех лет Константином Райкиным, Виктором Ильченко и Романом Карцевым. Казалось бы, простая игра слов в миниатюре «А вас?» мгновенно становится популярной.

Уже один из дебютных номеров в исполнении самого писателя стал настоящей визитной карточкой Жванецкого, многие фразы из которого прекрасно помнят и сегодня. Накануне юбилея в Москве открылась выставка, на которой представлены личные вещи писателя, многочисленные концертные афиши, фотографии, карикатуры и на него, и на героев монологов. И конечно – тот самый портфель, с которым он объездил весь Советский Союз.

«Это портфель его отца, Мишиного отца. Он был сначала хирургом военным, потом он был участковый врач, и он с этим портфелем ходил по участку. Потом почему-то, передарил Мише. Это тайна, мы не знаем, нам не рассказывали почему, но это 100% его портфель...Он всегда был с ним, сколько я помню», - рассказала вдова Жванецкого.

Портфель с такой историей, действительно не мог остаться обыкновенным. В нем всегда хранились сотни и тысячи исписанных с обеих сторон листков с его мыслями и наблюдениями.

«Он не был шутом гороховым, он не был эстрадным артистом, он был совершенно другим человеком, и это все понимали, что они имеют дело с чем-то уникальным и абсолютно особого склада. Он был писателем, а потом уже все остальное», - поделился воспоминаниями спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Земляк и большой поклонник творчества Жванецкого - народный артист РФ Юрий Стоянов -говорит, что произведения Михал Михалыча почти невозможно отделить от его выступлений на сцене. Ни книга, ни аудиозаписи текстов писателя в исполнении других артистов не передадут всего набора эмоций, который дарил зрителя Жванецкий.

«Надо искать какой-то совсем другой, скорее даже не актерский, а человеческий подход. Я абсолютно понимаю людей, которые не могут читать книги, потому что они все равно все время его слышат, они хотят видеть Жванецкого, но он сам приучил к тому, что его надо видеть, как он это делает, как он это преподносит», - сказал Стоянов.

В том, что тексты Жванецкого стали практически неотделимы от именно его подачи со сцены во многом и заслуга, и вина телевидения. И в 90-х годах, и в начале 21-го века Жванецкий был очень частым гостем в самых разных программах. И при этом – все равно немного сам по себе. Как итог – собственный многолетний проект «Дежурный по стране» на канале «Россия».

Со временем тексты Жванецкого перестают быть только сатирой и становятся чем-то большим. Актриса Нонна Гришаева – совершенно из другого поколения одесситов, но тоже говорит именно об этом.

«Он не просто писатель - он философ и великий писатель. И юмор...у него не просто одесский юмор...Он даже в одном из своих рассказов писал, что нет специального одесского юмора - есть юмор вызывающий смех, а есть юмор вызывающий улыбку сострадания» - сказала заслуженная артистка РФ.

Меткость его монологов и коротких изречений ценилась представителями самых разных профессий. В том числе и нашими военными, для которых «меткость» уж точно – не последнее слово. Министр обороны России Сергей Шойгу много лет дружил с Михаилом Жванецким, а первые магнитофонные записи его выступлений помнит еще с 70-х годов прошлого века.

Каким бы ни был для своего зрителя писатель, сатирик, драматург и просто человек Михаил Жванецкий, наверное, даже одной этой его строчки достаточно, чтобы улыбнуться и немного задуматься: «Высшая степень смущения – два взгляда, встретившиеся в замочной скважине».