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Ветинструктор Штанько рассказала, что любви собак можно добиться только лаской

Ветеринарный инструктор взвода служебных собак Центра обеспечения Командования РВСН ефрейтор Екатерина Штанько - единственная женщина во взводе.
Наталья Жадько 2024-03-06 15:39:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Перед тем как заступить на дежурство, четырехлапый защитник должен пройти плановый осмотр. Надо проверить температуру, сердцебиение, зубы, уши, лапы и даже длину когтей. Пес Нейтон во время осмотра терпелив. В ласковых руках ветеринарного инструктора Екатерины Штанько даже самые грозные служебные собаки превращаются в дружелюбных и игривых щенков.

«Когда я прихожу на службу и иду к собакам, вот как они радостно встречают все и как все ждут - это очень дорогого стоит. У нас с ними любовь, взаимная любовь», - говорит ветеринарный инструктор взвода служебных собак Центра обеспечения Командования РВСН ефрейтор Екатерина Штанько.

Невооруженным глазом видно, как с радостью хвостатые служащие реагируют на доктора Айболита - так называет себя ефрейтор Штанько. Обязательно всех потрепать по холке и почесать за ухом перед тренировкой - не служебная обязанность, а скорее ритуал. В ответ каждая из собак преданным взглядом благодарит ветеринарного инструктора, который наблюдает за их состоянием во время занятий, чтобы в случае травмы оказать помощь на месте.

«Только лаской можно добиться этой любви», - рассказывает Штанько.

Во взводе служебных собак Центра обеспечения Командования РВСН готовят псов караульной и минно-разыскной служб. Это крупные, сильные и выносливые овчарки - немецкая, кавказская, среднеазиатская. Опасные и агрессивные для врага, но добрые и послушные со своими проводниками и, конечно, с доктором. Кстати, Екатерина Штанько во взводе единственная женщина-военнослужащая.

«Я с ними разговариваю как с человеком. У каждого свой характер, но, может быть, они меня чувствуют, что я несу добро, что я их люблю, какие бы они ни были. У меня конфликтов с животными никогда не было, чтоб какая-то агрессия на меня была», - поясняет Штанько.

В этом году Екатерина получила ценную награду от главы Министерства обороны Сергея Шойгу - именные часы.

«Эта награда для меня аж до слез... Моя работа, вообще вклад - чтобы животным было комфортно, чтобы все у них было лучшее. Выполняю свой долг - как воинский, так и доктора Айболита», - говорит Штанько.

Самое сложное в работе, признается Екатерина, это расставание с питомцами. За 20 лет в Вооруженных силах к этому ветеринарный инструктор так и не привыкла. На службе собаки, как правило, не дольше восьми лет, затем им подыскивают любящих хозяев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #собаки #любовь #ласка #доброта #ветеринарный инструктор
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