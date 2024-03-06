Эксперты предупредили о сильном подорожании шоколада и изменении рецептуры

Россияне могут остаться без шоколада. По крайней мере, хорошего качества. Все из-за роста цен на какао-бобы. За год они подорожали в два раза. Причина - неурожай в Западной Африке, откуда и везут продукт. Мировые производители уже начали отказываться от использования какао и существенно снижают его долю в конфетах. В проблеме разбиралась наш корреспондент.

Домохозяйка Ирина Литвинова изготавливает шоколадные трюфели на дому - небольшой бизнес на пенсии. Для конфет использует шоколадные каллеты - готовый темный шоколад с высоким содержанием какао. Но недавно столкнулась с ростом цен на основной продукт в бизнесе - пришлось принимать решение, как остаться на плаву.

«Я делала конфеты граммов по 15, сейчас я уже дошла граммов до 11, но это еще терпимо, но я уже не хочу снижать граммовку, дальше просто некуда... После Нового года я это в общем-то почувствовала, потому что цена на шоколад выросла... В процентном содержании, если так сказать, мне кажется, на процентов 20-25 - это точно», - сказала Ирина Литвинова.

Ирина сохранила стоимость, но вес ее коробок конфет снизился. Этот подход называется шринкфляцией - когда продукта в упаковке меньше, но цена прежняя. Причина роста цен на шоколад в том, что до России «донеслись» последствия непогоды в Западной Африке. И американское информационное агентство Bloomberg говорит о панике среди мировых игроков рынка шоколада.

«Производители шоколада пробуют новый рецепт - меньше шоколада. Участники рынка не ожидают улучшения ситуации в ближайшей перспективе. Цены взлетели до небес, потому что крупнейшие мировые производители в Западной Африке борются с засухой, болезнями и структурными проблемами», - говорится в материале агентства.

Крупнейшие производители какао Кот-д'Ивуар и Гана - они производят 80% мирового урожая - переживают последствия засухи, которая вызвана природным явлением Эль-Ниньо, когда поверхностные воды Тихого океана становятся теплее. Это оказывает значительное влияние на климат всей планеты.

«Эта ситуация запланированная, и в 2024 году все ожидали, и ФАО - это ООНовская сельхозорганизация - отмечала, что будут цены на какао-бобы расти. Что произошло? Какао-бобы - это сельскохозяйственный продукт, а у всех сельскохозяйственных продуктов есть одна напасть - они никогда одинаково не дают урожай», - сказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Действительно, по данным Международной организации какао (ICCO), за год стоимость одной тонны продукта на Межконтинентальной лондонской бирже подскочила почти в два раза. Да, курс доллара к рублю за год возрос практически на 20 рублей, это тоже существенно отражается на стоимости, но не только Россия ощутила на себе повышение цен на шоколад.

«Какао-бобы - это биржевой товар, так называемый commodity, сегодня идет галопирующий рост цен на биржах на этот товар. Фьючерсы, то есть это будущие закупки, растут на 60, а то и на 70%. То есть поставщики будут покупать этот товар дороже на 60-70%», - заявил Остапкович.

По данным экспертов, запасов сырья в России хватит до апреля. А позже потребители могут столкнуться с подорожанием шоколада на 20-30%. В первую очередь это коснется качественного товара, где высокое содержание какао.

«Знаю много людей, кто точно обратит внимание, если в шоколад вместо какао-масла начнут добавлять заменитель какао-масла, идентичный натуральному, это касается в первую очередь изделий с высоким содержанием какао - темный шоколад, изделия на основе темного шоколада...» - заметил эксперт рынка какао и шоколада Андрей Хачатурян.

Стоит ожидать, что многие известные шоколадные бренды будут вынуждены «играть» с рецептурой - заменять натуральный какао-порошок или какао-масло дешевым эквивалентом растительного происхождения.

«В молочном шоколаде, который доминирует на российском рынке, сахара 55% в составе продукта, если мы говорим о плиточном шоколаде, и поэтому этот остаток продукта, в котором какао 32%, именно какаосодержащих продуктов, заменяется на что-то другое, ключевой компонент - на какое-то масло, то зачатую пользователь даже этого не замечает, а производитель снижает издержки на производство», - объяснил основатель шоколадной фабрики Андрей Шарков.

Сами же представители отрасли стараются такой низкокачественный продукт не есть.

«Те, кто, собственно, выпускает различные заменители, эквиваленты какао-масла, заменители какао-масла, они приводят аргументы, что нет никакой доказательной базы, что это вредно. Но я, например, ни своей семье, ни своим детям, ни своим внукам не покупаю никогда и не использую ничего, связанное с такими заменителями», - выразила мнение вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

В начале месяца в Госдуме предложили построить в Петербурге перевалочный терминал для экспорта из Африки какао-бобов. Авторы идеи надеются, что это поможет снизить цены на продукцию, сделав поставки прямыми. Однако эксперты сомневаются в способности замены логистических цепочек.

«Растет спрос, засуха, сложность логистики - в принципе по всему миру начиная с ковида начали рваться логистические цепочки, это тоже оказало влияние... Не за секунду вы поменяете поставщиков, поэтому, если вы меняете каналы поставок, нужно полгода минимум, чтобы новая схема поставок заработала. Плюс - пока еще на складах контрактные объемы не закончились», - рассказал основатель шоколадной фабрики Андрей Шарков.

Когда в Африке неурожай и нехватка какао на 500 млн тонн, то весь остальной мир не может компенсировать этот дефицит в силу, заявил эксперт Хачатурян.

«Просто нет таких производственных мощностей и быстро их не нарастить - это же деревья, их надо посадить, они должны вырасти. То есть это лет пять-шесть занимает ввод плантации в эксплуатацию», - разъяснил он.

Подобная ситуация с неурожаем в Африке повторяется с интервалом пять-восемь лет. При этом на планете мало земель, пригодных для выращивания какао-бобов, потому эксперты советуют просто подождать другой климатической фазы.