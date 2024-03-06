Подгузова: роль женщин в инвестировании и экономической деятельности неуклонно растет

В России сейчас наблюдается единый тренд на финансовом рынке - среди населения формируется долгосрочный взгляд на инвестиции и при этом со стороны женщин растет инвестиционная активность как эффективный механизм поддержки экономики семьи. Об этом рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в ходе выступления на Всероссийском женском форуме в рамках тематической сессии «Инвестиции в семью - инвестиции в экономику».

«Мы видим значительный рост финансовой грамотности и финансовой культуры населения, инвестиционной активности. Неуклонно растет и роль женщин в экономической деятельности. С помощью инструментов инвестирования женщины улучшают экономику семьи, обеспечивают финансовую свободу и при этом сохраняют время на ведение домашнего хозяйства и заботу о близких», - рассказала Подгузова.

Она добавила, что самыми популярными видами женских инвестиций остаются банковские вклады, недвижимость и драгоценные металлы.

Женщины всегда выбирают менее рискованные инвестиционные инструменты и ставят перед собой конкретные цели, которые связаны с семьей, обучением детей, здоровьем, отдыхом, улучшением жилищных условий, пенсионными накоплениями, отметила Подгузова.

«Популярности инвестиций в недвижимость как инвестиций в семью способствуют государственные программы льгот и субсидирования, которые повышают доступность жилья. Так, как обозначил президент в послании к Федеральному собранию РФ, льготная семейная ипотека будет продлена до 2030 года. Это очень важный шаг в поддержке семей, молодых семей, и инвестиций в детей», - сказала она.

Кроме того, Подгузова напомнила, что 2024 год объявлен Годом семьи в России - сохранению традиционных семейных ценностей, повышению экономики семьи уделяется особое внимание на всех уровнях, планируются новые меры поддержки со стороны государства. Поддержка семей, материнства, отцовства и детства - это важная составляющая социальной ответственности и ПСБ.



Участники дискуссии также обсудили перспективные направления для семейного инвестирования, важность формирования долгосрочного взгляда на инвестиции и сбережения, поддержку многодетных семей как основы государства, возможности для дополнительного образования женщин в сфере инвестиций и повышения инвестиционной культуры общества в целом.