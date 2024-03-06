Военком Базуева рассказала о способности понимать людей с первого взгляда

Оксана Базуева - потомственный военный, в ней сочетается женственная грация и служение Родине. Отец защищал воздушные рубежи, дочь служит в пункте отбора на военную службу по контракту. Имея образование военного психолога, способна разобраться в человеке, лишь кинув взгляд.

«Человек переступает порог, и можно сразу многое о нем рассказать. Куда пойдет и какая у него жизнь, соответствует ли он требованиям. Это приходит с опытом», - поделилась начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Чебоксары Оксана Базуева.

За два десятка лет карьеры лишь один случай запомнился, когда она с ходу не смогла дать правильную рекомендацию по службе. Иногда физиология оказывается сильнее желаний.

«Срочную службу он прошел в Сухопутных войсках, но сказал: "Я хочу на море. Это мое". Он прошел все мероприятия отборочные. Уехал служить и через несколько дней он позвонил и сказал: "Извините, не мое. Меня укачивает!"» - рассказала Базуева.

Героини нашего времени, среди которых и Оксана Базуева, скорее всего, встретят Международный женский день на службе. Сослуживцы обещают подготовить оригинальные сюрпризы, подчеркивающие внутреннюю силу и нежность тех, кто стоит на защите мира и безопасности своей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.