Жителю Кузбасса, который привел в квартиру лошадь, назначили сутки ареста

Житель Кузбасса, который привел в квартиру белого коня, чтобы удивить супругу, получил арест за мелкое хулиганство. Об этом сообщает местная полиция, пишет RT.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина, шатаясь, заводит лошадь в подъезд и тщетно пытается на нее забраться, далее - кадры с животным, стоящим в спальне у кровати. Жена 33-летнего романтика похвасталась таким сюрпризом к 8 Марта.

Как уточнили в полиции, все произошло в городе Осинники. Герой этой истории - работник на ферме, в ночь произошедшего перебрал с алкоголем. В таком состоянии он решил взять одну из лошадей и привести ее к себе в квартиру на улице Революции.

В общей сложности в квартире на пятом этаже животное провело более часа, затем оно было возвращено на ферму. Разнорабочий утверждает, что не помнит ничего из событий той ночи, потому что был в состоянии опьянения.

«Лошадь привел в квартиру... Я даже не понимаю, что вчера делал. Совсем был пьяный... Никогда в жизни (так делать не буду. - Прим. ред.), закодируюсь», - сказал арестованный.

Он пообещал полиции больше не совершать таких поступков. В отношении мужчины составили протокол по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве. Теперь ему предстоят одни сутки административного ареста.