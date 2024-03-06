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В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность

Местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Владимир Рубанов 2024-03-06 10:54:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ракетная опасность объявлена в Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

В городе запущена система оповещения населения. Местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее в Железногорском районе Курской области после атаки беспилотника загорелся склад ГСМ. Огонь охватил резервуар с топливом, никто не пострадал, сообщал Старовойт.

#беспилотники #Курская область #железногорск #роман старовойт #склад ГСМ #ракетная опасность
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