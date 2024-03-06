В Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

В городе запущена система оповещения населения. Местным жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами - в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее в Железногорском районе Курской области после атаки беспилотника загорелся склад ГСМ. Огонь охватил резервуар с топливом, никто не пострадал, сообщал Старовойт.