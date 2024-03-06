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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Противник применил беспилотный летательный аппарат самолетного типа, надеясь достать объекты на территории России.
2024-03-06 10:41:01
© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области. 

Уточняется, что противник применил беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Целью было совершение террористической атаки по объектам на территории России. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что эта попытка была пресечена около 09.00 по московскому времени.

МО РФ добавило, что беспилотник врага был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #пво #беспилотник #белгородская область #уничтожение
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