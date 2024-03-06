Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.
Уточняется, что противник применил беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Целью было совершение террористической атаки по объектам на территории России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что эта попытка была пресечена около 09.00 по московскому времени.
МО РФ добавило, что беспилотник врага был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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