Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.

Уточняется, что противник применил беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Целью было совершение террористической атаки по объектам на территории России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что эта попытка была пресечена около 09.00 по московскому времени.

МО РФ добавило, что беспилотник врага был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.