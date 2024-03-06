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Расчеты минометов «Нона-СВК» уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Выполнив серию выстрелов по цели, минометчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.
2024-03-06 10:55:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» горной мотострелковой бригады группировки «Центр» ударили по позициям киевских формирований под Авдеевкой. Кадры боевой работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

Бойцы ВС РФ разгромили командный пункт и блиндаж с украинскими националистами. В блиндаже в момент ударов находились боевики, отступившие от освобожденного города.

Расчет получил координаты противника, выдвинулся на огневую позицию, нанес удар и покинул огневой рубеж, чтобы не стать объектом контрбатарейной борьбы.

Кроме того, наши военнослужащие нашли схрон с 60-мм минами производства Болгарии и США на бывшей позиции противника, расположенной на приусадебном участке жилого дома. На месте были обнаружены мины, пороховые довески и прицельные приспособления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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