Расчеты минометов «Нона-СВК» уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» горной мотострелковой бригады группировки «Центр» ударили по позициям киевских формирований под Авдеевкой. Кадры боевой работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

Бойцы ВС РФ разгромили командный пункт и блиндаж с украинскими националистами. В блиндаже в момент ударов находились боевики, отступившие от освобожденного города.

Расчет получил координаты противника, выдвинулся на огневую позицию, нанес удар и покинул огневой рубеж, чтобы не стать объектом контрбатарейной борьбы.

Кроме того, наши военнослужащие нашли схрон с 60-мм минами производства Болгарии и США на бывшей позиции противника, расположенной на приусадебном участке жилого дома. На месте были обнаружены мины, пороховые довески и прицельные приспособления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.