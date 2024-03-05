Песни об участниках спецоперации прозвучали в «Крокус Сити Холле»

На сцене московского «Крокус Сити Холла» прозвучали песни, посвященные участникам спецоперации. Их исполнил солист ансамбля «Новороссия» Роман Разум.

Коллектив пишет и исполняет песни о повседневной жизни солдат, отцовском долге и любви к Отечеству. Сами исполнители участвовали в боевых действиях.

В концерте принял участие Центральный военный оркестр Минобороны России.

Специальным гостем был народный артист России Олег Газманов. На одну сцену с Романом Разумом также вышли его фронтовые друзья, а еще - победители Всероссийского песенного флешмоба «Нас миллионы Русских».

Концерт прошел при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.