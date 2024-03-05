Песни об участниках спецоперации прозвучали в «Крокус Сити Холле»

На сцене московского «Крокус Сити Холла» прозвучали песни, посвященные участникам спецоперации. Их исполнил солист ансамбля «Новороссия» Роман Разум.
Коллектив пишет и исполняет песни о повседневной жизни солдат, отцовском долге и любви к Отечеству. Сами исполнители участвовали в боевых действиях.
В концерте принял участие Центральный военный оркестр Минобороны России.
Специальным гостем был народный артист России Олег Газманов. На одну сцену с Романом Разумом также вышли его фронтовые друзья, а еще - победители Всероссийского песенного флешмоба «Нас миллионы Русских».
Концерт прошел при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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