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Росстат: длительность рабочего дня в РФ достигла максимума за 19 лет

За год каждый работник в среднем отработал больше на 17,3 часа - 1,77 тыс. часов.
Владимир Рубанов 2024-03-05 08:18:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2023 году увеличилась до 7,17 часа, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Это на четыре минуты больше, чем в 2022 году.

Длительность рабочего дня стала максимальной за последние 19 лет - за весь период доступной статистики на сайте Росстата с 2005 года. За год каждый работник в среднем отработал больше на 17,3 часа - 1,77 тыс. часов.

Дольше других работают рыболовы и рыбоводы (8,21 часа), администраторы и сотрудники сферы добычи металлических руд, а меньше других - сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа).

В 2020 году из-за безработицы и локдаунов средняя длительность рабочего времени сократилась до 7,06 часа в день и 1,74 тыс. часов в год соответственно. В последующие годы это сокращение компенсировалось.

#Экономика #Общество #статистика #работа #рабочий день #Росстат
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