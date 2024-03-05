В центре Москвы загорелся грузовик «Почты России»

В Москве на набережной Академика Туполева загорелся грузовик, движение ограничено, заняты две полосы из четырех. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На наб. Академика Туполева в районе д. 19 (внутренняя сторона ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель) загорелся автомобиль», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел с грузовым автомобилем «Почты России», сообщает РИА Новости. Грузовик ехал пустой, водитель не получил травм.

По данным департамента, на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, они оцепили две дорожные полосы. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

На данный момент официальная информация о пострадавших и степени повреждений не приводится.