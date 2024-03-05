Рука об руку: почему жены российских бойцов все чаще едут за ними в зону СВО

Супруги наших бойцов, которые выполняют задачи в зоне СВО, не выдержали разлуки и отправились в Донбасс вслед за мужьями. Многие - с детьми. Военнослужащие не скрывают - близость семьи невероятно вдохновляет, и уходить на боевое задание стало гораздо легче. Кристина и Вячеслав говорят, что влюбились в друг друга с первого взгляда. Познакомились в Омске, а всего через полгода Слава уехал на СВО, он - пулеметчик мотострелковой бригады на Южно-Донецком направлении. Жить порознь они не смогли - Кристина уволилась из детского сада, где работала воспитателем и уехала к любимому.

«Ну не могу уже без него, полюбила очень сильно. У нас романтики хоть не особо много, но все равно есть моменты, в которых чувствуется любовь. Он у меня человек военный, не всегда может как то выразить это. Лучше, когда она рядом, себя чувствуешь более уверенней - вместе легче переживать эти испытания», - поделились Кристина и Вячеслав Вылетковы.

Свадьбу сыграли в нескольких километрах от линии соприкосновения. Видятся, когда муж приезжает с позиций «в увольнительную», в последнее время Славу стали отпускать чаще - пара ждет первенца, Кристина на шестом месяце.

Семилетняя Лера в Донбассе пошла в музыкальную школу, а ее пятилетний братик Саша - в детский сад. Семья Цыгановых из Кемеровской области. Анатолий - командир отделения мотострелковой роты и изначально был против того, чтобы жена переехала к нему, да еще с детьми. Но Люба настояла на своем, поженились уже здесь, теперь она ждет еще одного ребенка.

«Накормлен, обогрет, жив и здоров - это главное. Конечно переживаю, но поменьше, когда дома была, он мог не звонить несколько суток, здесь я хотя бы знаю, где он, что он. Готовила им туда на позиции, знала, что точно сытые, не голодные там сидят. Знаю одно - когда я вернусь с задания, меня здесь ждут и за счет этого легче, попроще как то. И есть стимул сразу возвращаться, побыстрее все сделать и вернуться», - признались Любовь Подхалюзина и Анатолий Цыганков

На груди у Анатолия - медаль Суворова, награжден за то, что в бою взял на себя командование ротой. Да, дети видят папу совсем не каждый день, но здесь они - рядом. Верочка Ширяева - точно папина дочка. И похожа на него, и любит так, что это из-за нее пришлось переехать из Кузбасса в Донбасс.

«Хотела приехать, чтобы не скучать по нему. Если он на работе, тогда я по нему буду скучать, но сейчас он рядом», - сказал Вера Ширяева.

Елена и Евгений вместе учились в педагогическом колледже, женаты уже пять лет. Когда муж уехал на специальную военную операцию - жена, не раздумывая, поехала за ним.

«Посидели, подумали, услышала, что сюда на тот момент переехала уже женщина к мужу, подумала - а мы чем хуже, я тоже хочу. Тут ты приходишь домой, ты ешь домашнюю еду, играешь с дочкой и сразу у тебя настроение подымается. Ну и мотивация дополнительная очень сильная. Ты понимаешь, за что ты работаешь», - считают Елена и Евгений Ширяевы.

Их совместная жизнь уже наладилась. Вера ходит в детский сад, а Елена скоро выйдет на работу - будет учить детей в школе. Их дом - уже здесь.