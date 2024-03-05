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Экипаж Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на Северодонецком направлении

Сложные метеоусловия не помешали летчикам нанести точный удар по противнику.
2024-03-05 07:29:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Северодонецком направлении специальной операции ударная группа армейской авиации ВКС России уничтожила украинские опорные пункты и живую силу врага. С максимально близкого расстояния были запущены неуправляемые авиационные ракеты С-8. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. Удар наносился в сложных метеорологических условиях.

Ударная группа состояла из вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8. Ее сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. Работать пришлось в сложных метеорологических условиях.

«После применения маневра с кабрирования неуправляемыми средствами поражения был нанесен удар по живой силе противника», - рассказал командир экипажа вертолета Ка-52.

Согласно докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены. Вертолеты успешно вернулись в место дислокации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВКС РФ #ка-52 #вертолет #аллигатор #СВО #ударная группа #северодонецкое направление
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