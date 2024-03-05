Небензя призвал восстановить финансирование БАПОР в полном объеме

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, заявил о необходимости полного возобновления финансирования БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, англ. UNRWA).

«Финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объеме», - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, если это не будет сделано, то те, кто шантажирует БАПОР отказом от выделения финансовой помощи, разделят с Израилем вину за последствия для жителей сектора Газа.

Небензя также отметил, что российская сторона призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников агентства, которое было принято до проведения какого-либо расследования лишь на основании утверждений Израиля. Он подчеркнул, что это является «беспрецедентной и ничем не обоснованной мерой».

Напомним, израильские власти утверждают, что некоторые сотрудники БАПОР принимали участие в нападении ХАМАС на Израиль. По версии Тель-Авива, представители организации похищали людей, передавали оружие и даже совершали массовые убийства израильских поселенцев.

Кроме того, Небензя сказал, что обвинения в адрес 12 сотрудников БАПОР не могут использоваться для «огульного очернения всей ооновской структуры».

Перед российским дипломатом на заседании ГА ООН выступил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, который заявил, что прекращение финансирования организации осложнит обстановку с международным миром и безопасностью. С его слов, 16 стран приостановили финансирование на общую сумму 450 миллионов долларов, а БАПОР функционирует «от получки до получки».