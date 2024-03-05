Сотни участников посетили открывшийся в Кронштадте II Арктический форум

Сегодня в Кронштадте открылся II Всероссийский Молодежный Арктический форум, посвященный актуальным вопросам развития Арктики. Он проходит на базе музея военно-морской славы, являющийся частью масштабного проекта «Остров фортов».

«Мы очень рады принять такое мероприятие у себя, динамика грандиозная, поскольку тема достаточно актуальная, и как говорили все спикеры на пленарном заседании, - будущее и за Арктикой, и за развитием Арктики, будущее как технологий, так и ресурсной базы, транспортной инфраструктуры, ну и конечно, большой кладезь культурный и туристический. Поэтому я абсолютно убеждена, что не только потому что это второй форум, очень большое количество участников приехало, но и потому что тема суперактуальная», - сказала Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

Сразу же форум собрал на своей площадке несколько сотен участников. В повестке - вопросы международного экономического, научного и экологического сотрудничества. А также - развитие региона. По словам Ксении Шойгу, интерес к нему только растет.

В рамках форума молодые ученые и представители ВУЗов представят свои доклады и разработки. Там уже показали робота, который, по мнению студентов, поможет человеку осваивать Арктику.

Напомним, форум стал платформой, которая обеспечивает вовлеченность молодых специалистов в решение проблем международного взаимодействия в Арктике, собрав на одной площадке более 500 студентов российских вузов. Телеканал «Звезда» выступает информационным партнёром мероприятия.