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Россия и Китай планируют разместить на Луне ядерную энергоустановку

Отправка и монтаж установки будут проведены с использованием робототехнических средств, в технологической части все готово.
Елизавета Кондрикова 2024-03-05 17:45:01
© Фото: Rana Sajid Hussain, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Китай могут в 2033-2035 годах развернуть на территории естественного спутника Земли ядерную энергоустановку, объявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов - доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», - сказал Борисов в своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

Он объяснил необходимость установки подобного оборудования возможным созданием в будущем «лунных поселений», для чего необходима дополнительная энергия, которую можно получить только с помощью атомной энергетики.

Уточняется, что с технологической точки зрения все готово для осуществления подобного мероприятия. В частности, известно, что операция будет проведена с применением робототехнических средств.

#Китай #Россия #Юрий Борисов #роскосмос #Луна #ядерная энергоустановка
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