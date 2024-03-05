Россия и Китай планируют разместить на Луне ядерную энергоустановку

Россия и Китай могут в 2033-2035 годах развернуть на территории естественного спутника Земли ядерную энергоустановку, объявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов - доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», - сказал Борисов в своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

Он объяснил необходимость установки подобного оборудования возможным созданием в будущем «лунных поселений», для чего необходима дополнительная энергия, которую можно получить только с помощью атомной энергетики.

Уточняется, что с технологической точки зрения все готово для осуществления подобного мероприятия. В частности, известно, что операция будет проведена с применением робототехнических средств.