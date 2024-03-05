МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автоэксперты оценили доступность краткосрочных полисов ОСАГО для водителей

Потенциальный спрос на краткосрочные полисы ОСАГО есть, считает автоэксперт Максим Кадаков.
Анна Назайкина 2024-03-05 15:39:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

У российских водителей появилась возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, новые поправки вступили в силу с начала марта. Эксперты в беседе со «Звездой» оценили новую опцию и предположили, для кого она может быть полезна.

Советник президента Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов предположил, что нововведение ввели из-за водителей, которые подрабатывают в такси.

«Условно самозанятые, которые работают четыре дня в неделю и еще два дня в неделю подрабатывают таксистами на своих машинах. Для них годовой полис такси довольно дорог, они заранее не знают, когда будут таксовать. Вот эта история была придумана для них», - сказал он.

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, потенциальный спрос на краткосрочные полисы ОСАГО есть, однако они стоят «безумных денег».

«То, что нам предложили, вот эти ставки - они резко снижают интерес, на мой взгляд, к этим полисам... Зависит от страховой, от региона. Это, конечно, очень дорого», - заявил он.

Специалист считает, что человеку, который пользуется автомобилем несколько раз в сезон, оформлять такой полис невыгодно.

«Начало сезона, открытие сезона, где-то еще с друзьями покататься, набирается пять-восемь выездов. Мне нет смысла оформлять одно-двухдневное ОСАГО, помнить о том, что оно начинает действовать через три дня, и заниматься этим каждый раз. В итоге я куплю обычное ОСАГО на год или полгода», - добавил Кадаков.

Он добавил, что с учетом высокой стоимости потенциальный спрос есть, но он очень невелик.

#водители #авто #наш эксклюзив #осаго #полис #максим кадаков #Михаил Порватов #автоэксперты
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 