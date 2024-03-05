Автоэксперты оценили доступность краткосрочных полисов ОСАГО для водителей

У российских водителей появилась возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, новые поправки вступили в силу с начала марта. Эксперты в беседе со «Звездой» оценили новую опцию и предположили, для кого она может быть полезна.

Советник президента Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов предположил, что нововведение ввели из-за водителей, которые подрабатывают в такси.

«Условно самозанятые, которые работают четыре дня в неделю и еще два дня в неделю подрабатывают таксистами на своих машинах. Для них годовой полис такси довольно дорог, они заранее не знают, когда будут таксовать. Вот эта история была придумана для них», - сказал он.

По мнению автоэксперта Максима Кадакова, потенциальный спрос на краткосрочные полисы ОСАГО есть, однако они стоят «безумных денег».

«То, что нам предложили, вот эти ставки - они резко снижают интерес, на мой взгляд, к этим полисам... Зависит от страховой, от региона. Это, конечно, очень дорого», - заявил он.

Специалист считает, что человеку, который пользуется автомобилем несколько раз в сезон, оформлять такой полис невыгодно.

«Начало сезона, открытие сезона, где-то еще с друзьями покататься, набирается пять-восемь выездов. Мне нет смысла оформлять одно-двухдневное ОСАГО, помнить о том, что оно начинает действовать через три дня, и заниматься этим каждый раз. В итоге я куплю обычное ОСАГО на год или полгода», - добавил Кадаков.

Он добавил, что с учетом высокой стоимости потенциальный спрос есть, но он очень невелик.