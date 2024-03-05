МО РФ сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в зоне СВО

Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в зоне спецоперации.
«В районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», - говорится в сводке оборонного ведомства о проведении специальной военной операции.
Кроме того, российские силы ПВО за сутки перехватили четыре снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и сбили 112 беспилотников ВСУ.
Также ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК С-300 в районе населенного пункта Маяки и ЗРК «Бук» в районе Воздвиженки. В районе Новокалиново поражен пункт управления беспилотников противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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