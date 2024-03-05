МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в зоне СВО

Вражеский самолет был сбит в небе Николаевской области, в районе населенного пункта Любомировка.
2024-03-05 15:15:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в зоне спецоперации.

«В районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», - говорится в сводке оборонного ведомства о проведении специальной военной операции.

Кроме того, российские силы ПВО за сутки перехватили четыре снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и сбили 112 беспилотников ВСУ.

Также ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК С-300 в районе населенного пункта Маяки и ЗРК «Бук» в районе Воздвиженки. В районе Новокалиново поражен пункт управления беспилотников противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 