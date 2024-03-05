Bloomberg: Украина жалуется на безразличие со стороны Китая

Киев чувствует холод в политических отношениях со стороны Китая, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg. Посол Украины Павел Рябикин с момента своего прибытия в Пекин прошлым летом добился лишь нескольких встреч. За это время он отправил запросы почти в 40 министерств и муниципалитетов, сообщил источник агентства.

В то же время посол России Игорь Моргулов, которого Владимир Путин назначил работать в китайской столице в сентябре 2022 года, рассказал, что посольство организовало 27 визитов российских чиновников в Китай на уровне федерального министра и выше.

В МИД Китая заявили, что «каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны».

Китайский лидер Си Цзиньпин после начала конфликта разговаривал по телефону с Зеленским один раз, сообщает агентство. За это же время он встречался с Путиным трижды - последний раз в октябре, когда российский лидер посетил Пекин на форуме «Пояс и путь».