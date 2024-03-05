Искусство шуметь и перевоплощать: раскрыты секреты культовых картин «Ленфильма»

Легендарная киностудия «Ленфильм» сегодня отмечает 110 лет. За более чем вековую историю в ее стенах создали полторы тысяч картин, многие из них стали культовыми. На что пришлось пойти актрисе Анастасии Вертинской в подводных сценах в «Человеке-амфибии», кто создавал платье Элизабет Тейлор для первого советско-американского фильма «Синяя птица» и кто такие шумовики, узнал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Впервые пошуметь в кино ему разрешил отец - легенда «Ленфильма», звукооформитель Эдгар Фигнер. С тех пор Сергей Фигнер уже больше 40 лет в этом творческом беспорядке. Где любой, казалось бы, уже бесполезный предмет делает кино по-настоящему живым. На его счету около 2 000 картин, где каждый скрип родной.



Здесь что ни вещь, то киноартефакт. Когда звукооформителям понадобится очередной характерный скрип, всегда под рукой фрагмент той самой клетки, в которой прятался от тигров актер Евгений Леонов в фильме «Полосатый рейс».

Есть часть рыцарского костюм из первой, цветной, широкоэкранной ленты «Ленфильма» «Дон Кихот» режиссера Григория Козинцева. И спустя десятки лет эти же доспехи гремят за кадром уже в фильме Алексея Германа «Трудно быть Богом».

Старейшая киностудия страны. За все эти 110 лет «Ленфильм» не изменил своему адресу на Петроградской стороне и сохранил особый почерк. Он задавал, как сейчас бы сказали, тренды и для советского кино, и для заокеанских коллег. Именитые режиссеры с Голливудских холмов с изумлением наблюдали, например, за волшебным подводным миром «Человека-амфибии», задаваясь вопросом, как они это сняли.

«Задерживали до последнего дыхание. Несколько секунд - и человек мог бы захлебнуться. Там дежурили люди с аквалангами, с загубниками, и они бросались в последний момент, чтобы Анастасия Вертинская подышала», - рассказал режиссер, историк кино Александр Поздняков.

Это как оказаться внутри кино - в музее «Ленфильма» бережно хранят реквизит к еще одной всенародно любимой картине - «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Английскую твидовую тройку или полуспортивную шотландку в черно-белую клетку ни с чем не перепутать, как и платье миссис Хадсон в исполнении Рины Зеленой.

На «Ленфильме» полвека назад снимали первый советско-американский музыкальный фильм-сказку «Синяя птица». Костюмы звездам Голливуда Элизабет Тейлор и Джейн Фонде шили мастерицы киностудии.

«В те годы, когда создавалось это платье, в Советском Союзе понятия не имели, что такое кристаллы Сваровски, поэтому вся эта мишура в несметном количестве была привезена из Америки», - объяснила экскурсовод киностудии «Ленфильм» Тамара Агаджанян.

Кроме плеяды выдающихся режиссеров, «Ленфильм» открыл не одно поколение талантливых актеров. А кого-то в свое время так и не разглядел. Народный артист России Юрий Стоянов до сих пор помнит свой кинодебют в фильме «Девушка и Гранд», а дальше классическая фраза «Мы вам перезвоним».

«Это были актерские карточки, а сзади была приписана одним великим режиссером на моей фотографии фраза "Артист с неопределенной внешностью". Это клеймо повисло на мне, и многие годы пришлось доказывать, что неопределенная внешность есть мой плюс, а не минус», - поделился воспоминаниями актер.

Искусство перевоплощать - Валентина Хлистун выросла на «Ленфильме», ведь ее мама работала художником по гриму. Теперь она уже сама мгновенно создает образы. Накладные усы, чуть седины на висках, шрам на пол-лица. То ли герой, то ли злодей.

Киногрим - эта та еще химия. Пара спецрастворов - и ножевое ранение как настоящее. Они всегда за кадром, но без них не было бы и той самой магии кино и привычных персонажей.

«Благодаря прорисовке проявляются вот эти вот скулы, как у американских киногероев, как у Николаса Кейджа, которые отправляют нас к этим мачо. Мы думаем, какие мускулистые мужчины, а это все искусство грима!» - объяснила художник по гриму Валентина Хлистун.

Старый добрый «Ленфильм» даже с его отремонтированными длинными коридорами, новыми лицами и свежим, в том числе сериальным дыханием, кажется, все еще не теряет былой атмосферы и своей ленинградской исключительности. Его картины уже давно вне времени. Это как сейчас прикоснуться к замку из легендарной «Золушки» или, например, позвонить и услышать инженера Зилова, который в беспросветном одиночестве проводит свой «Отпуск в сентябре».