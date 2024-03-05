Шойгу заявил, что новые самолеты Ил-212 заменят устаревающий парк Ан-26 и Ан-72

Министр обороны России Серегей Шойгу заявил, что новые самолеты Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8 заменят устаревающий парк транспортных Ан-72 и Ан-26.

В ходе проходящего сегодня селекторного совещания Минобороны глава оборонного ведомства рассказал о возможностях нового самолета. По словам Шойгу, Ил-212 будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания.

Новый транспортник может взлетать и садиться на грунтовых необорудованных аэродромах и использоваться в Арктике. Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Шойгу сообщил, что к концу 2026 года запланировано изготовление опытного образца Ил-212.

В ходе совещания министр рассказал, поддерживается исправность парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124. По словам главы ведомства, благодаря ремонту и модернизация срок службы этих самолетов вырастет с 20 до 45 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.