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Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы на фоне угроз НАТО

Сергей Шойгу отметил, что новые военные округа созданы на фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи границ России.
2024-03-05 12:51:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Московский и Ленинградский военные округа созданы на фоне расширения НАТО, а также наращивания военного потенциала альянса у границ России.

Министр обратил внимание на меры, которые были приняты, чтобы усилить группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях.

«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Ленинградский и Московский военные округа», - сказал он.

Кроме того, установлено военно-административное деление нашей страны, отметил Шойгу. За каждым округом закрепляются соответствующие территории, в том числе новые регионы РФ.

Принятые меры, подчеркнул глава МО, дадут возможность существенно увеличить эффективность управления войсками и силами.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #Сергей Шойгу #НАТО #МО РФ #военные округа
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