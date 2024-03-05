Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы на фоне угроз НАТО

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Московский и Ленинградский военные округа созданы на фоне расширения НАТО, а также наращивания военного потенциала альянса у границ России.

Министр обратил внимание на меры, которые были приняты, чтобы усилить группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях.

«Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Ленинградский и Московский военные округа», - сказал он.

Кроме того, установлено военно-административное деление нашей страны, отметил Шойгу. За каждым округом закрепляются соответствующие территории, в том числе новые регионы РФ.

Принятые меры, подчеркнул глава МО, дадут возможность существенно увеличить эффективность управления войсками и силами.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.