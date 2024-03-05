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Путин поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции

Владимир Путин отметил, что на линии соприкосновения находятся сотни женщин - это врачи и медсестры.
2024-03-05 12:22:01
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин поблагодарил женщин, которые принимают участие в специальной военной операции. Глава Российского государства в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, обратился к участникам Всероссийского женского форума.

В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин поздравил женщин с наступающим праздником и отметил, что на форуме наградят лауреатов премии «По зову женского сердца», включая участниц СВО.

«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения - это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей», - сказал президент.

Путин отметил, что среди лауреатов премии «По зову женского сердца» есть женщины-волонтеры, оказывающие помощь российским военнослужащим. Президент поблагодарил представительниц прекрасного пола за службу, стойкость, мужество, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Путин #женщины #8 марта #СВО
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