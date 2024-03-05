Снайпер Ящер рассказал, как штурмовики ВС РФ застали врасплох врага в траншее

Российский снайпер с позывным Ящер рассказал, как наши штурмовики застали врага врасплох, когда он находился в траншее и не ожидал внезапной атаки.

«Между опорниками было меньше 70 метров, что нам обеспечивало максимально быстрый проход вне зависимости от огня артиллерии. Они даже не успели среагировать. Не стреляя, залетели в траншею и уже там начали вести стрелковый бой», - поделился он.

Каждый штурм тщательно планируется. Это позволяет побеждать даже в случае численного превосходства противника. В среднем на одного штурмовика приходится с десяток окопавшихся украинских националистов.

Между тем старший офицер батареи с позывным Шмель заявил, что его артиллеристы сражаются с первого дня специальной военной операции. Он отметил, что никто из бойцов не падает духом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.