К Воронежу приближаются дроны, объявлена авиационная опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность!» - написал он.

Губернатор уточнил, что со стороны территории Украины к Воронежу летят вражеские беспилотники.

В настоящий момент силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность, чтобы отражать атаки противника.

В 11.43 по московскому времени Гусев сообщил о том, что авиационная опасность была отменена.