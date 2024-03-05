К Воронежу приближаются дроны, объявлена авиационная опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность!» - написал он.
Губернатор уточнил, что со стороны территории Украины к Воронежу летят вражеские беспилотники.
В настоящий момент силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность, чтобы отражать атаки противника.
В 11.43 по московскому времени Гусев сообщил о том, что авиационная опасность была отменена.
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