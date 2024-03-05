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К Воронежу приближаются дроны, объявлена авиационная опасность

Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность, уточнил губернатор.
Анна Назайкина 2024-03-05 11:11:01
© Фото: Mihail Siergiejevicz, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность!» - написал он.

Губернатор уточнил, что со стороны территории Украины к Воронежу летят вражеские беспилотники.

В настоящий момент силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность, чтобы отражать атаки противника.

В 11.43 по московскому времени Гусев сообщил о том, что авиационная опасность была отменена.

#воронеж #беспилотники #дроны #Александр Гусев #авиационная опасность
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