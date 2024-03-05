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Движение приостановили на ж/д перегоне под Самарой из-за постороннего предмета

Ожидаются задержки в движении пассажирских и пригородных поездов.
Анна Назайкина 2024-03-05 10:58:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Подозрительный предмет нашли в Самарской области на перегоне Жигулевское Море -  Химзаводская. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

Как утверждается, предмет обнаружили сегодня, 5 марта. В связи с этим временно не осуществляется движение поездов на перегоне - сейчас там работают оперативные службы.

«На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне  приостановлено», - говорится в сообщении железной дороги.

Кроме того, жителей региона предупредили о том, что вероятны задержки в движении пассажирских и пригородных поездов.

#в стране и мире #Самарская область #Железная дорога #подозрительный предмет #перегон
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