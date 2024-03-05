Движение приостановили на ж/д перегоне под Самарой из-за постороннего предмета

Подозрительный предмет нашли в Самарской области на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

Как утверждается, предмет обнаружили сегодня, 5 марта. В связи с этим временно не осуществляется движение поездов на перегоне - сейчас там работают оперативные службы.

«На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено», - говорится в сообщении железной дороги.

Кроме того, жителей региона предупредили о том, что вероятны задержки в движении пассажирских и пригородных поездов.