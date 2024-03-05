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Артиллерист Шмель заявил, что его бойцы воюют с первого дня СВО

Старший офицер батареи с позывным Шмель отметил, что никто из его артиллеристов не падает духом.
2024-03-05 11:08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Старший офицер батареи с позывным Шмель заявил, что его артиллеристы сражаются с первого дня специальной военной операции. Запись беседы с ним предоставило Минобороны России.

«У нас опытные ребята, контрактники все, с первого дня войны, никто не ушел, никто не стал убегать, все работают, никто духом не падает, держатся бодрячком, каждый знает свое дело и может заменить товарища в случае чего», - отметил Шмель. 

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты САУ «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» уничтожили украинский опорный пункт, а также одну БМП-1 с подкреплением до пехотного взвода на Авдеевском направлении.

При этом попадание в боевую машину пехоты было подтверждено беспилотником - от попадания в нее российского снаряда детонировал боекомплект.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Шмель #Мста-С #СВО #Авдеевское направление
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