Артиллерист Шмель заявил, что его бойцы воюют с первого дня СВО

Старший офицер батареи с позывным Шмель заявил, что его артиллеристы сражаются с первого дня специальной военной операции. Запись беседы с ним предоставило Минобороны России.

«У нас опытные ребята, контрактники все, с первого дня войны, никто не ушел, никто не стал убегать, все работают, никто духом не падает, держатся бодрячком, каждый знает свое дело и может заменить товарища в случае чего», - отметил Шмель.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты САУ «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» уничтожили украинский опорный пункт, а также одну БМП-1 с подкреплением до пехотного взвода на Авдеевском направлении.

При этом попадание в боевую машину пехоты было подтверждено беспилотником - от попадания в нее российского снаряда детонировал боекомплект.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.