Ремонтники ЮВО восстановили поврежденную в ходе боев военную технику

Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов ремонтного подразделения Южного военного округа. На записи показано, как ремонтники восстанавливают технику, поврежденную в зоне специальной военной операции.

В описании к видео сказано, что специалисты также чинят технику, требующую планового ремонта. Работы проводятся бесперебойно, 24 часа в сутки, максимально организованно и оперативно, потому что все понимают, что исправная техника должна поступить в подразделения как можно скорее.

Заключительный этап - проверка качества работы ремонтников. На площадке проверяется исправность узлов и агрегатов. После ремонта, обкатки и проверки боеспособности вооружения готовая к бою техника возвращается на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.