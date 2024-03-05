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Ремонтники ЮВО восстановили поврежденную в ходе боев военную технику

Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.
2024-03-05 10:59:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов ремонтного подразделения Южного военного округа. На записи показано, как ремонтники восстанавливают технику, поврежденную в зоне специальной военной операции.

В описании к видео сказано, что специалисты также чинят технику, требующую планового ремонта. Работы проводятся бесперебойно, 24 часа в сутки, максимально организованно и оперативно, потому что все понимают, что исправная техника должна поступить в подразделения как можно скорее.

Заключительный этап - проверка качества работы ремонтников. На площадке проверяется исправность узлов и агрегатов. После ремонта, обкатки и проверки боеспособности вооружения готовая к бою техника возвращается на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #военная техника #Минобороны России #юво #ремонтники
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