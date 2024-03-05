В Курской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Курской области.

Уточняется, что БПЛА был ликвидирован около 09.30 по московскому времени. С его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что использовавшийся беспилотник был самолетного типа.

МО РФ заявило, что вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.