В Курской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Курской области.
Уточняется, что БПЛА был ликвидирован около 09.30 по московскому времени. С его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что использовавшийся беспилотник был самолетного типа.
МО РФ заявило, что вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»