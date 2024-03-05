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В Курской области уничтожили украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат неприятеля был ликвидирован около 09.30 по московскому времени.
2024-03-05 10:35:01
© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Курской области. 

Уточняется, что БПЛА был ликвидирован около 09.30 по московскому времени. С его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что использовавшийся беспилотник был самолетного типа. 

МО РФ заявило, что вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #беспилотники #Курская область #уничтожение
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