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Под Артемовском десантники на пикапе уничтожили группу боевиков из ПТРК «Фагот»

Националисты пытались провести ротацию личного состава недалеко от российских передовых позиций.
2024-03-05 05:15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять задачи на Артемовском направлении специальной операции. Недавно мобильный расчет, передвигающийся на пикапе, который оснащен противотанковым ракетным комплексом «Фагот», уничтожил группу пехоты врага.

Националисты пытались провести ротацию личного состава недалеко от российских передовых позиций. Боевиков обнаружили с помощью средств объективного видеоконтроля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В указанный район мобильная группа Улан-Удэнского гвардейского соединения ВДВ выехала  незамедлительно. Десантники осуществили пуск управляемой ракеты из ПТРК «Фагот», установленного на автомобиле.

После выстрела расчет быстро сменил позицию. Это нужно, чтобы не попасть под вражеский ответный огонь.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #спецоперация #фагот #бурятия #пикап #СВО #Артемовское направление
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