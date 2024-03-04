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В Алма-Ате сработали сигналы оповещения из-за сильного землетрясения

Очаг землетрясения силой 5 баллов расположен в 31 километре на юг на территории Казахстана.
Владимир Рубанов 2024-03-04 09:58:01
© Фото: Анатолий Устиненко, РИА Новости © Видео: ZTB | QAZAQSTAN, Telegram

Землетрясение силой 5 баллов (по шкале МSК-64) ощутили жители Алма-Аты, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. Подземные толчки зафиксировали в 11 часов 22 минуты по местному времени (09.22 мск).

Эпицентр землетрясения расположен в 31 километре на юг от Алма-Аты на территории Казахстана. Толчки произошли на глубине 10 километров.

В городе сработали сирены. Оповещение передали также телеканалы и радио. На распространившихся в соцсетях видеозаписях видно, что на улицу выбежали школьники и студенты. В магазинах с полок попадали товары.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

#Казахстан #землетрясение #алма-ата #оповещение #сирены #мчс казахстана
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