Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным выведен на орбиту

Многоразовый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом Роскосмоса Александром Гребенкиным выведен на орбиту, сообщили в NASA.

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в 22.53 по местному времени (06.53 мск 4 марта). На его борту - экипаж миссии Crew-8, в состав которого входит российский космонавт Александр Гребенкин.

Запуск космического корабля неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий. Четыре члена экипажа должны прибыть на МКС ​​рано утром во вторник после 16-часового полета.

В экипаж входят 42-летний командир миссии Мэтью Доминик, ветеран-астронавт NASA Майкл Барратт - ему 64 года, а также 53-летний астронавт Джанетт Эппс, аэрокосмический инженер и бывший офицер технической разведки ЦРУ.

Российскому космонавту Александру Гребенкину 41 год. И он, и Эппс, и Доминик являются новичками в космических полетах.

Гребенкин - четвертый космонавт, совершивший полет на борту американского космического корабля в рамках соглашения, подписанного в 2022 году NASA и Роскосмосом. В российском космическом агентстве сообщали, что перекрестные полеты планируется проводить по 2025 год.

Ожидается, что экипаж останется на борту космической станции до конца августа и проведет там в общей сложности около 250 экспериментов.