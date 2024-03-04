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Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Хамад в Катаре

Российский боевой корабль примет участие в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024.
2024-03-04 05:12:01
© Фото: Минобороны России

Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Хамад в Катаре.

На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Дохе и офицеры Военно-морских сил ближневосточного государства.

В период стоянки корабля в порту Хамад спланировано участие фрегата в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024, в ходе которой корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия.

Кроме того, для личного состава предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#фрегат «Маршал Шапошников» #катар #порт хамад
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