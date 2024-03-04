Бойцам в зону СВО доставили более полумиллиона личных почтовых отправлений

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ непрерывно продолжают доставлять почтовые отправления для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной операции. Письма и посылки присылают из различных регионов России семьи военнослужащих, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В зону СВО доставили уже свыше 500 тысяч личных почтовых отправлений. Все письма приходят на станцию фельдъегерско-почтовой связи. Отправления взвешиваются и сортируются. Все как в обычном почтовом отделении. Фельдъегеря работают с риском для жизни. Корреспонденцию доставляют даже на тяжелые участки, где ведутся особо ожесточенные бои с врагом.

На передовой давно оценили налаженную линию коммуникации. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Написанное солдатом или офицером письмо отдается воинскому почтальону. Он проверяет правильность написания адреса и передает послание в подразделение ФПС, которое доставляет его до почтового отделения.

«На мой взгляд, сейчас удобнее всего, на самом деле, писать письма, потому что бумага зачастую передаст больше слов, чем ты скажешь это по телефону или напишешь в той же самой SMS», - говорит замкомандира взвода управления минометной батареи с позывным «Боцман».

Близкие военных, принимающих участие в специальной операции, написав письмо или оформив посылку, сдают их в ближайшее отделение почтовой связи. Отправления адресуются по адресу: индекс 103400, Москва-400, номер войсковой части, фамилия, имя и отчество бойца.

Посылки в адрес военнослужащих, принимающих участие в СВО, с 1 мая прошлого года отправляются бесплатно.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.