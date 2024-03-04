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Жители Москвы и Петербурга поделились фотографиями северного сияния

Свидетелями уникального природного явления также стали жители Тверской, Рязанской, Новгородской и Ярославской областей.
Максим Крюков 2024-03-04 02:58:01
© Фото: Алла Галахова, ВКонтакте

Жители регионов Центральной России опубликовали в соцсетях фотографии северного сияния.

Свидетелями уникального природного явления стали жители Московской, Ленинградской, Тверской, Рязанской, Новгородской, Ярославской областей.

«Наконец-то сбылась моя мечта - увидеть северное сияние. Еще бы в Мурманской области его увидеть. Это я следующую мечту озвучиваю», - написала одна из пользователей.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря мощностью 1,5 балла по 5-балльной шкале. По данным учреждения, продолжительность возмущения геомагнитного поля может составить от 3 до 6 часов. В лаборатории допустили, что опускание полосы сияний возможно до широт Санкт-Петербурга и Москвы.

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