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Путин присвоил почетные наименования бригаде и общевойсковой армии

В указе главы государства говорится, что военнослужащие проявили массовый героизм, отвагу и мужество в боях за Отечество.
Ян Брацкий 2024-03-04 22:18:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Президент Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейская» 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что военнослужащие проявили массовый героизм и отвагу, мужество и стойкость во время боевых действий по защите Отечества и государственных интересов.

Президентский указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 4 марта 2024 года.

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