Путин присвоил почетные наименования бригаде и общевойсковой армии

Президент Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейская» 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что военнослужащие проявили массовый героизм и отвагу, мужество и стойкость во время боевых действий по защите Отечества и государственных интересов.

Президентский указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 4 марта 2024 года.