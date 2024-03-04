Экипажи Т-80БВ показали, как прямой наводкой разгромили опорник ВСУ в Запорожье

Танкисты гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили опорный пункт украинских националистов в Запорожской области. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов.

«Сейчас противник уже не такой борзый, как он раньше постоянно шел на мясные штурмы. Сейчас они уже больше в обороне, пытаются окапываться, но у них совсем другая система обороны, и нам удается продвигаться. Противник не глуп, достойно сражается, но мы сильнее, поэтому идем потихоньку вперед», - сказал командир танка Т-80БВ с позывным «Вес».

Чтобы не допустить ответного огня со стороны противника, бойцы используют тактику «танковой карусели». Сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает ее. В ходе движения и смены позиций личный состав также ведет огонь по неприятелю. Взамен вышедшей из боя бронемашины в дело вступает следующая, находясь на другом направлении атаки.

«Эта машина уже проверена мной, она меня ни разу не подводила на боевой работе. Я в ней уверен», - отметил механик-водитель Т-80БВ Леонид.

После окончания боевой работы танкисты выдвигаются в тыловой район, где проводят перезарядку, обслуживание и ремонт, а затем вновь приступают к работе по целям, полученным от воздушной разведки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.