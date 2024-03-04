Орнелла Мути призналась, что хотела бы объехать всю Россию

Итальянская киноактриса Орнелла Мути призналась корреспонденту «Звезды», что хотела бы увидеть все регионы России.

«Мне невероятно интересно посетить все места в России. Но страна настолько велика, что это займет много времени», - сказала она.

Артистка отметила, что русская культура богата разнообразными традициями, ведь Россия - многонациональная страна.

«Вы едете в одно место - и там все по-своему, вы едете в другое - там все по-другому. Но Москва особенная, она отличается от других городов. Русская культура - великая», - добавила кинозвезда.

Итальянская звезда Орнелла Мути сегодня вместе с дочерью посетила Московскую неделю моды. Найке Ривелли даже успела пройти вместе с другими моделями по подиуму. Она радостно приветствовала гостей, а затем закрыла показ. Мути с интересом наблюдала за происходящим и многое снимала на телефон.