В Грузии стартовали учения «Троянский след 24» с участием США

В Грузии стартовали многонациональные учения «Троянский след 24». В маневрах участвуют силы спецопераций страны, поддержку оказывают силы США в Европе.

«Грузия принимает многонациональные учения "Троянский след 24"... Официальная церемония открытия учений состоялась в Совместном центре тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC)», - пишет ТАСС.

Кроме хозяев и американских гостей, в учениях задействованы военнослужащие из Великобритании, Польши, Испании и Румынии. В рамках мероприятий будут отработаны разные задачи на суше и на море, как в восточной, так и в западной частях страны. Целью учений заявлены обмен опытом и повышение совместимости между военными стран-участниц.