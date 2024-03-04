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В Грузии стартовали учения «Троянский след 24» с участием США

Учения «Троянский след 24» проводятся одновременно в трех странах - Грузии, Греции и Румынии.
Ян Брацкий 2024-03-04 18:33:01
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Грузии стартовали многонациональные учения «Троянский след 24». В маневрах участвуют силы спецопераций страны, поддержку оказывают силы США в Европе.

«Грузия принимает многонациональные учения "Троянский след 24"... Официальная церемония открытия учений состоялась в Совместном центре тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC)», - пишет ТАСС.

Кроме хозяев и американских гостей, в учениях задействованы военнослужащие из Великобритании, Польши, Испании и Румынии. В рамках мероприятий будут отработаны разные задачи на суше и на море, как в восточной, так и в западной частях страны. Целью учений заявлены обмен опытом и повышение совместимости между военными стран-участниц.

#учения #сша #Грузия #Троянский след 24
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