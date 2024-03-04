На заводе в Манчестере произошла утечка химикатов

В британском Манчестере произошла крупная утечка химических веществ, предположительно, оксихлорида фосфора, инцидент случился на заводе немецкого концерна Lanxess. Об этом сообщает местное издание Manchester Evening News.

Уточняется, что к месту происшествия прибыли машины скорой помощи, полиции и пожарных. Вокруг завода было развернуто 300-метровое оцепление. Жителей близлежащих домов призвали закрыть все двери и окна.

Утечка произошла сегодня утром, к данному моменту нет сообщений о пострадавших. Вещество оксихлорид фосфора может вызывать чувство удушья, кашель, при попадании на кожу могут появиться ожоги.

Полиция Манчестера приступила к расследованию инцидента. Завод расположен на территории промышленной зоны Траффорд Парк, крупнейшей в Европе.