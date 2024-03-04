В ЕК напомнили Зеленскому, что поставляемые ВСУ боеприпасы не бесплатны

Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз поставил Киеву только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. С его слов, в Киеве не учли, что часть боеприпасов Украине предстоит купить у ЕС самостоятельно.

Еврочиновник напомнил, что Брюссель обещал Киеву «поставить» один миллион снарядов до конца года, а не «передать их на безвозмездной основе». Тем более что разом к концу марта этого года ЕС уже безвозмездно передаст Киеву 550 тысяч снарядов.

«Есть еще один путь: Украина покупает боеприпасы у нашего производственного комплекса, она уже приобрела более 350 тыс. единиц. То есть это уже 900 тыс.», - цитирует его ТАСС.

Таким образом, подытожил Бретон, общая сумма поставленных снарядов превышает миллион, сообщает RT.