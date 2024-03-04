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В ЕК напомнили Зеленскому, что поставляемые ВСУ боеприпасы не бесплатны

В Европарламенте указали Киеву, что Брюссель обещал «поставить» один миллион снарядов, а не «передать их бесплатно».
Ян Брацкий 2024-03-04 15:36:01
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press

Владимир Зеленский ошибся, говоря о том, что Евросоюз поставил Киеву только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. С его слов, в Киеве не учли, что часть боеприпасов Украине предстоит купить у ЕС самостоятельно.

Еврочиновник напомнил, что Брюссель обещал Киеву «поставить» один миллион снарядов до конца года, а не «передать их на безвозмездной основе». Тем более что разом к концу марта этого года ЕС уже безвозмездно передаст Киеву 550 тысяч снарядов.

«Есть еще один путь: Украина покупает боеприпасы у нашего производственного комплекса, она уже приобрела более 350 тыс. единиц. То есть это уже 900 тыс.», - цитирует его ТАСС.

Таким образом, подытожил Бретон, общая сумма поставленных снарядов превышает миллион, сообщает RT.

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