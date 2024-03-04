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В Санкт-Петербурге большегруз насмерть раздавил курьера на велосипеде

Мужчина скончался на месте ДТП. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Анна Назайкина 2024-03-04 14:20:01
© Фото: spb_police78, Telegram © Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге водитель грузовика наехал на курьера, который ехал на велосипеде. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Момент смертельной аварии попал на камеры наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «Звезды».

Трагедия произошла в понедельник утром на улице Грибакиных. Большегруз с полуприцепом раздавил велосипедиста, он скончался на месте ДТП.

В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, личность жертвы аварии, а также полная картина произошедшего устанавливаются.

#Санкт-Петербург #грузовик #авария #Трагедия #велосипед #курьер #Большегруз
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