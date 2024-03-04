Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Брянской областью.
Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 13.30 по столичному времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами ПВО.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении Минобороны.
В ходе атаки противник применил беспилотник самолетного типа, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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