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Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресечена около 13.30 мск.
2024-03-04 14:06:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Брянской областью.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 13.30 по столичному времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами ПВО.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе атаки противник применил беспилотник самолетного типа, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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