Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Брянской областью.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 13.30 по столичному времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами ПВО.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе атаки противник применил беспилотник самолетного типа, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.