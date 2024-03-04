Собянин доложил Путину, что БКЛ принесла в бюджет более триллиона рублей

Президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщили в Кремле.

Как утверждается, темой рабочей встречи главы государства с градоначальником стала социально-экономическая ситуация в столице.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Собянин сегодня доложит Путину о том, как Москве удалось развиться за минувший год. Путин уделяет столице большое внимание, поэтому регулярно «сверяет время» с мэром, объяснил представитель Кремля.

В частности, Собянин отметил успешность проекта БКЛ. По его словам, федеральный бюджет с момента постройки Большой кольцевой линии получил свыше триллиона рублей.

Мэр также обратил внимание Путина на то, что на сегодняшний день в течение суток БКЛ пользуется 1,3 млн пассажиров.