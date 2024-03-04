Путин заявил, что друзей у России больше, чем врагов

Друзей у России в мире больше, чем врагов, заявил Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Московский мэр рассказал, что ситуация в столице хорошая, а результаты 2023 года в Москве - «одни из самых лучших вообще за всю современную историю», «несмотря на происки врагов».

«Но друзей у нас больше», - отметил президент.

Путин добавил, что есть известное выражение «Быть нашим другом и врагом одинаково почетно».

«Дай им Бог здоровья», - ответил Собянин.

Российский лидер заявил, что угрозы, которые пытаются создать России, «все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду» и на федеральном уровне, и на региональном. Однако Москва - это центр науки, образования и промышленности, и ситуация в столице взаимосвязана со всей экономикой страны, отметил Владимир Путин.