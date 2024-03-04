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Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания

Алексей Ведящев подсказал ведомому, какие маневры необходимо выполнить, чтобы отвести ракету.
2024-03-04 13:35:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения задачи спас сослуживца.

Видеозапись с его рассказом публикует Минобороны России. Во время полета в ночное время суток Ведящев смог отвести ракету от товарища, подсказал ему, какие маневры необходимо выполнить.

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», - сказал он.

Ведящев выполняет боевую работу с самого начала спецоперации. Является капитаном, заместителем командира эскадрильи. Летчик награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. В ходе спецоперации поразил несколько вражеских самолетов и вертолет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#су-35 #армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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