Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания

Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как во время выполнения задачи спас сослуживца.

Видеозапись с его рассказом публикует Минобороны России. Во время полета в ночное время суток Ведящев смог отвести ракету от товарища, подсказал ему, какие маневры необходимо выполнить.

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», - сказал он.

Ведящев выполняет боевую работу с самого начала спецоперации. Является капитаном, заместителем командира эскадрильи. Летчик награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. В ходе спецоперации поразил несколько вражеских самолетов и вертолет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.