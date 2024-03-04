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В Саратове лев в вольере укусил 14-летнюю девочку за обе руки

Следователи начали проверку по факту получения подростком травм.
Анна Назайкина 2024-03-04 12:43:01
© Фото: СК РФ

В Саратове на 14-летнюю девочку напал лев, который живет в вольере на одном из местных предприятий. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Кроме того, правоохранители опубликовали фотографии хищника с места происшествия.

 

Все произошло в минувшую субботу, 2 марта, в Ленинском районе города. Лев укусил ребенка за обе руки. Впоследствии школьницу доставили в больницу, там ей оказывают необходимую помощь.

Следователи начали проверку по факту получения подростком травм. Кроме того, прокуратура выяснит, законно ли содержался на территории предприятия лев.

#Саратов #СК РФ #Лев #вольер #нападение на ребенка
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