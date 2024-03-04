В Саратове лев в вольере укусил 14-летнюю девочку за обе руки

В Саратове на 14-летнюю девочку напал лев, который живет в вольере на одном из местных предприятий. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Кроме того, правоохранители опубликовали фотографии хищника с места происшествия.

Все произошло в минувшую субботу, 2 марта, в Ленинском районе города. Лев укусил ребенка за обе руки. Впоследствии школьницу доставили в больницу, там ей оказывают необходимую помощь.

Следователи начали проверку по факту получения подростком травм. Кроме того, прокуратура выяснит, законно ли содержался на территории предприятия лев.