ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, два мирных жителя ранены

ВСУ обстреляли населенный пункт Суземки в Брянской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района - Суземки», - написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно, при атаке украинских военных были ранены два мирных жителя, они получили легкие травмы, рассказал губернатор. Сейчас врачи оказывают им помощь, пишет «360».

Кроме того, в результате произошедшего частичные повреждения получил жилой дом, в ходе обстрела нарушилось энергоснабжение. В настоящий момент на месте произошедшего работают соответствующие службы.