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ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, два мирных жителя ранены

В настоящий момент им оказывают помощь медики, рассказал губернатор.
Анна Назайкина 2024-03-04 12:18:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

ВСУ обстреляли населенный пункт Суземки в Брянской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района - Суземки», - написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно, при атаке украинских военных были ранены два мирных жителя, они получили легкие травмы, рассказал губернатор. Сейчас врачи оказывают им помощь, пишет «360».

Кроме того, в результате произошедшего частичные повреждения получил жилой дом, в ходе обстрела нарушилось энергоснабжение. В настоящий момент на месте произошедшего работают соответствующие службы.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #Обстрел #раненые #мирные жители #Александр Богомаз
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